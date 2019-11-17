Посадившая ребенка за руль на трассе россиянка объяснилась

Посадившая за руль автомобиля шестилетнего сына многодетная мать из Набережных Челнов объяснила свой поступок. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Агина Алтынбаева объяснила, что сажает ребенка за руль давно и не опасается возможного наказания. Также она сообщила, что ее не вызывали в государственные органы для выяснения обстоятельств случившегося.

«Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — сказала она.

Ранее Алтынбаева разместила в социальных сетях видео на кадрах которого видно, что мальчик за рулем, двигаясь на «аварийках», едет по трассе со скоростью 130 километров в час. При этом мать не пытается спрятать от камеры спидометр, а, наоборот, наводит объектив на него. «Я живу как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — говорится в подписи к ролику.

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