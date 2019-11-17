Россиянка усадила ребенка за руль разогнавшегося внедорожника и сняла видео

Агина Алтынбаева / Вконтакте

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева усадила своего маленького сына за руль разогнавшегося внедорожника и сняла поездку на большой скорости на видео. Кадры она разместила на своей странице во «ВКонтакте».

«Я живу как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, что мальчик за рулем, двигаясь на «аварийках», едет по трассе со скоростью 130 километров в час. При этом мать не пытается спрятать от камеры спидометр, а, наоборот, наводит объектив на него.

В сентябре сообщалось, что в Воронежской области пьяный мужчина посадил несовершеннолетнего сына за руль автомобиля. Предположительно, он ехал по трассе М4 «Дон». В это время мужчина, ведущий съемку, говорит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить». Мужчина также предупреждает ребенка, чтобы тот не набирал слишком высокую скорость. На вид мальчику на записи не более 12 лет. По некоторым данным, голос за кадром принадлежал советнику губернатора Воронежской области Алексею Филимонову.

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