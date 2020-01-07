Россиянин посадил ребенка за руль машины и попал на видео

В сети появилось видео, на котором водитель в Санкт-Петербурге посадил ребенка за руль машины во время движения по дороге. Запись была сделана из проезжавшего рядом автомобиля, ее опубликовали в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, как автомобиль Mazda едет по дороге, со стороны руля видна детская голова. Автор поста понадеялся, что «горе-папу» накажут. Пользователи сети предложили отправить видео в ГИБДД.

В ноябре жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева усадила своего маленького сына за руль разогнавшегося внедорожника и сняла поездку на большой скорости на видео. На кадрах видно, что мальчик за рулем, двигаясь на «аварийках», едет по трассе со скоростью 130 километров в час. При этом мать не пытается спрятать от камеры спидометр, а, наоборот, наводит объектив на него.

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