Посадившая ребенка за руль россиянка нашла оправдание

Россиянка Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль внедорожника, объяснила причину поступка. Ее слова приводит телеканал НТВ.

По словам женщины, она хотела привлечь внимание к маленьким штрафам за нарушение правил дорожного движения. «Дети ездят за рулем. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издает законы», — заявила многодетная мать.

В качестве наказания за нахождение ребенка за рулем необходимо лишать водительского удостоверения и ограничивать свободу, считает россиянка.

Ранее инспекторы ГИБДД выписали Алтынбаевой штраф в размере 35 тысяч рублей. Также выяснилось, что за последние два года ее более 30 раз уличали в нарушениях ПДД, в том числе в вождении с младенцем на руках.

17 ноября Алтынбаева разместила в социальных сетях видео, на кадрах которого видно, что мальчик за рулем, двигаясь на «аварийках», едет по трассе со скоростью 130 километров в час. При этом мать не пытается спрятать от камеры спидометр, а, наоборот, наводит объектив на него.

Позже россиянка пояснила, что ее сын ездит за рулем с четырех лет, и она не опасается возможного наказания. «Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — объяснила она.

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