Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 19 ноября.

«Вообще я хотела бы лично с ним пообщаться по этому поводу, и не только по этому», — сказала Алтынбаева, комментируя поручение главы СКР проверить этот инцидент.

17 ноября Алтынбаева опубликовала в социальных сетях видео, на кадрах которого видно, что мальчик за рулем, двигаясь на «аварийках», едет по трассе со скоростью 130 километров в час. Пост россиянка сопроводила предупреждением о том, что не нуждается в «убогих комментах».

Позже она объяснила, что ее сын водит автомобиль с четырех лет, а возможные замечания от инспекторов ДПС ее не беспокоят.

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