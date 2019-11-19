Поездка ребенка за рулем обошлась россиянке в 35 тысяч рублей

Россиянку Агину Алтынбаеву, посадившую шестилетнего сына за руль внедорожника, оштрафовали на 35 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Инспекторы ГИБДД составили протоколы в отношении россиянки об административном правонарушении. Она должна будет заплатить штраф за нахождение ребенка за рулем, превышение скорости, нарушение правил перевозки пассажиров и пользования ремнями безопасности.

По словам полицейских, россиянка — злостная нарушительница правил дорожного движения. За последние два года ее более 30 раз уличали в нарушениях ПДД, в том числе в вождении с младенцем на руках.

Кроме того, Алтынбаеву могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В этом случае ей придется заплатить еще до 500 рублей штрафа.

Ранее россиянка пояснила, что ее сын ездит за рулем с четырех лет, и она не опасается возможного наказания. «Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — объяснила она.

17 ноября Алтынбаева разместила в социальных сетях видео, на кадрах которого видно, что мальчик за рулем, двигаясь на «аварийках», едет по трассе со скоростью 130 километров в час. При этом мать не пытается спрятать от камеры спидометр, а, наоборот, наводит объектив на него.

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