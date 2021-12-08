Путин заявил о решении почти всех задач по импортозамещению

Президент России Владимир Путин заявил о решении в стране почти всех задач по импортозамещению. Он рассказал об этом в среду, 8 декабря, на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, его цитирует ТАСС.

«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили», — сказал президент.

Также российский лидер добавил, что инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения. «Конечно, это одно из важнейших направлений импортозамещения, безусловно. Мы этим почти не занимались», — отметил он. Однако, по его словам, пока сохраняются вопросы, связанные с микроэлектроникой. «Там есть, над чем еще работать. Но и здесь есть хорошие перспективы», — добавил Путин.

Президент напомнил, что раньше власти должны были в первую очередь заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе, но даже там пришлось это делать «с выходом на высокие технологии, связанные с наукой».

Ранее в декабре экс-советник Путина, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией с помощью экспортных пошлин на все сырьевые биржевые товары. По мнению Глазьева, возвращение к мерам, которые применялись в России в 1990-е — введению экспортных пошлин, — стало бы действенным.

