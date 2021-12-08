Путин обратился к Меркель на «ты»

Президент России Путин в послании экс-канцлеру ФРГ Меркель обратился к ней на «ты»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, обратившись к ней в тексте послания на «ты». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, российский лидер выразил экс-канцлеру ФР искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что они постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций.

«За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», — указано в тексте. Путин также высказал уверенность, что продолжит дружеское общение с Меркель.

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц в среду, 8 декабря, был избран депутатами бундестага новым канцлером ФРГ — на этом посту он сменит Меркель, правившую более 16 лет.