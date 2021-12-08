Рублю отказали в дальнейшем укреплении

Укрепление рубля после переговоров президентов России и США произошло, но вряд ли продолжится и станет трендом, заявил инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин в разговоре с «Радиоточкой НСН».

По словам Нигматуллина, геополитические риски после онлайн-встречи Владимира Путина и Джо Байдена снизились, поскольку любая встреча двух политиков, имеющих противоречия, может расцениваться как некоторая разрядка. Отказаться от надежд на дальнейшее укрепление заставляет отсутствие других значимых факторов. «Соответственно, в процессе встречи риски для российской экономики снижались, и рубль окреп. Но вряд ли можно ожидать дальнейшего тренда на его укрепление исключительно за счет этого фактора», — заявил аналитик. При этом рубль может укрепиться за счет других обстоятельств, отметил эксперт. На момент написания заметки курс доллара составлял 73,69 рубля (минус 0,34 рубля).

Нигматуллин заявил, что переговоры, подобные вчерашнему онлайн-саммиту Путина и Байдена, всегда будут влиять на курс рубля, поскольку это самый ликвидный (наиболее обращаемый в деньги) актив в России. В 2008 году, когда рубль не был свободно плавающей валютой, негативные внешние факторы влияли в первую очередь на темпы экономического развития и курс акций. Сейчас геополитические риски отражаются в первую очередь на российской валюте, пояснил Нигматуллин.

7 декабря президенты России и США провели двухчасовые переговоры по видеосвязи на фоне сообщений западных СМИ о том, что Москва якобы готовит вооруженное вторжение на территорию Украины в начале 2022 года. Байден от имени США и союзников высказал Путину опасения из-за наращивания российских военных сил вблизи украинских границ, а российский лидер, в свою очередь, призвал не перекладывать на Москву ответственность за ситуацию вокруг Украины и напомнил о деструктивных действиях Киева, подрывающих Минские соглашения.