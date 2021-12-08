Арестован поставщик гнилых рубашек для полиции

Главное следственное управление (ГСУ) СК расследует обстоятельства поставок более 350 тысяч бракованных рубашек для нужд полиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Госконтракт на 564,5 миллиона рублей был заключен в 2017 году с ООО БМФ. По версии следствия, производитель использовал на производстве полугнилые нити, из-за чего одежда быстро изнашивалась. Потерпевшим выступило МВД, а также Российская Федерация, поскольку закупки проходили в рамках гособоронзаказа.

Закупки вылились в уголовное дело, ущерб по которому превышает 270 миллионов рублей. Гендиректор компании-поставщика Борис Ляшук, являющийся единственным фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, вину не признает.

8 ноября стало известно, что следствие предъявило окончательное обвинение гендиректору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому. По версии Следственного комитета, в 2015 году при поставке 1,2 миллиона индивидуальных рационов питания (ИРП) в части внутренних войск МВД предприятие частично заменило в гречневой каше с говядиной, тушенке и паштете «Нежный» говядину куриным мясом и картофельным крахмалом. В результате доля мясных продуктов в сухпайках составляла лишь 4 процента вместо 37. Аналогичные претензии были выдвинуты к качеству для 4 миллионов ИРП для Минобороны. Ущерб по делу оценивается в 220 миллионов рублей.