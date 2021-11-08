Директора мясокомбината обвинили в отсутствии мяса в сухпайках для силовиков

Следствие предъявило окончательное обвинение гендиректору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии Следственного комитета, в 2015 году при поставке 1,2 миллиона индивидуальных рационов питания (ИРП) в части внутренних войск МВД предприятие частично заменило в гречневой каше с говядиной, тушенке и паштете «Нежный» говядину куриным мясом и картофельным крахмалом. В результате доля мясных продуктов в сухпайках составляла лишь 4 процента вместо 37.

Аналогичные претензии были выдвинуты к качеству для 4 миллионов ИРП для Минобороны. Ущерб по делу оценивается в 220 миллионов рублей.

Котлинскому вменяют мошенничество в особо крупном размере, подозреваемый вину не признает. Ранее гендиректор Мценского мясоперерабатывающего комбината (ММК) Дмитрий Атрощенко, также проходящий по делу, начал сотрудничать со следствием.

19 октября у бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и его жены нашли более трех сотен счетов в российских и зарубежных банках. Речь идет о бывшем начальнике 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаиле Кулюкине и его супруге Татьяне Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке ИРП, которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. В результате у экс-офицера и его жены обнаружили 385 счетов, к моменту проверки действующими из них были всего 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов.