Для путешествующих в Арктику создадут специальный сухпаек

В петербургском Университете ИТМО начали создавать специальное функциональное питание для посещающих Крайний Север путешественников, спортсменов и вахтовиков, сообщается на новостном портале вуза.

Разработкой арктического рациона занимаются студенты и аспиранты учебного заведения. До конца 2020 года они планируют сделать сбалансированный сухпаек для питания в суровых погодных условиях.

По словам доцента факультета пищевых биотехнологий и инженерии Людмилы Надточий, на севере в питании человека должны преобладать белки и жиры, а углеводов ему нужно меньше обычного. В пайке будет содержаться необходимая суточная норма по этим трем макронутриентам. Витамины и минералы будут представлены не в виде привычной таблетки, а войдут в состав продуктов.

Руководитель проекта, аспирант Артем Лепешкин добавил, что паек для путешествующих в Арктику планируется сделать высококалорийным, но не похожим на соленый рацион российских военных со свиным шпиком. В его состав войдут хлебобулочные, мясные, рыбные продукты и овощные гарниры, которые можно есть сразу после вскрытия. Они будут представлены частично в консервированном, частично в сублимированном виде. Пластиковые приборы заменят на многоразовые.

В испытании сухпайка примут участие яхтсмены. По мнению разработчиков, этот район будет востребован в первую очередь среди спортсменов и туристов, которые испытывают большие физические нагрузки, а также работников горнодобывающей промышленности.

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