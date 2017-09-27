Российские ученые разработают для жителей Арктики полезную пищу

Ученые из Тюменского индустриального университета (ТИУ) занялись разработкой набора продуктов питания для жителей Арктики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«К примеру, мясной продукт из оленины с дикоросами, над которым работают в вузе, обогащают селенобелом — искусственной добавкой, которая способна повысить иммунитет населения», — отметили в ТИУ.

Кроме продуктов питания для людей, живущих в экстремальных условиях, сотрудники университета работают в целом над национальной программой развития арктической пищевой индустрии.

«Нужно перейти к культивированию дикорастущих лекарственных растений с целью получения экологически чистых и полезных арктических добавок и продуктов питания с дефицитными химическими веществами, необходимыми для здоровья людей в зависимости от того, каким родом деятельности они занимаются», — процитировали в пресс-службе профессора ТИУ Владимира Попова.

