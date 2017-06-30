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Ученые изучат кровь жителей Ямала на содержание ртути

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Проверить кровь жителей всех муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа на содержание ртути собираются ученые из регионального научного центра изучения Арктики, передает ТАСС.

«Технический прогресс не стоит на месте, промышленность развивается, уровень загрязненности окружающей среды возрастает — это факт», — сообщила агентству заведующая сектором эколого-биологических исследований центра Елена Агбалян. Результаты исследования, по ее словам, смогут использовать управленцы.

Пилотное обследование, по ее словам, прошли жители нескольких ямальских поселков. «При исследовании выборка должна быть достаточно большой для того, чтобы объективно оценить ситуацию в регионе» — отметила Агбалян.

Ртуть может накапливаться в почках и печени северного олени, а также в рыбе, которой питаются тундровики. По данным ВОЗ, этот металл является одним из десяти основных химвеществ, представляющих проблему для общественного здравоохранения, так как ртуть даже в очень малых количествах может оказывать токсическое воздействие на иммунную, пищеварительную и нервную системы, а также на легкие, почки, глаза и кожу человека.

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