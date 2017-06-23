Ученые научат коренных жителей Арктики правильно питаться

В Научном центре изучения Арктики разработали методические рекомендации для правильного питания коренного населения ямальской тундры. Об этом рассказала ТАСС завсектором эколого-биологических исследований центра Елена Агбалян.

«На сегодняшний день именно проблема дефицита одних и избытка других веществ влияют на показатели здоровья, то есть приводят к формированию заболеваний, — отметила она. — Чрезвычайно важно оценить состояние элементного статуса организма и порекомендовать населению сбалансированный рацион».

Обогащать рацион кочевников необходимыми веществами планируется за счет местного сырья: мяса оленей, рыбы и северной ягоды, содержащей, по словам Агбалян, во много раз больше витаминов по сравнению с южными.

В мае председатель форума ООН по вопросам коренных народов Мариам Уоллет Мед Абубакрин выступила за распространение по всему миру опыта выездного медобследования тундровиков в Ненецком автономном округе.