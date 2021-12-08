В Армении родители пленных попытались перекрыть проспект в Ереване

В Армении родственники военнослужащих, попавших в плен или без вести пропавших в ходе конфликта с Азербайджаном, устроили митинг у здания парламента республики. Демонстранты уже попытались перекрыть движение на проспекте Баграмяна, несколько человек задержала полиция. Видео с места событий опубликовал Sputnik.

Родители и близкие пленных перешли к активным действиям после того, как в сети появилось видео со спикером армянского парламента Аленом Симоняном, утверждающим, что для него «пленных уже нет». Собравшиеся у здания национального собрания требуют встречи с политиком.

В ходе стычек полиции и демонстрантов правоохранители начали задерживать родных пленных солдат, которые попытались остановить движение в Ереване. По последним данным, 10 человек доставлены в участки и получили протоколы о неподчинении требованиям правоохранителей.

Сам Симонян отрицает, что произносил подобные слова про пленных, а видео счел подделкой. Его пресс-секретарь Цовинар Хачатрян заявила, что политика неправильно поняли.

После прекращения военных действий между Арменией и Азербайджаном вопрос о пленных до сих пор остается неурегулированным, а на границе периодически происходят инциденты, связанные с гибелью или захватом военнослужащих обеих сторон. В начале декабря в Нагорном Карабахе азербайджанских военных обвинили в убийстве мирного жителя. По факту случившегося проводят проверку.