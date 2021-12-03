Азербайджанских военных обвинили в убийстве мирного жителя в Карабахе

Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинила азербайджанских военных в убийстве мирного жителя села Чартар Мартунинского района. Об этом со ссылкой на силовое ведомство сообщает «Sputnik Армения».

До этого сообщалось, что житель Чартара заблудился и оказался на территории, подконтрольной Вооруженным силам (ВС) Азербайджана, в результате чего и был задержан местными военными.

В СНБ рассказали, что 3 декабря азербайджанские военнослужащие проникли в нейтральную зону возле Чартара и «применили насилие» в отношении местного жителя Сейрана Саркисяна. Отмечается, что после этого мужчину доставили на азербайджанский пост и убили.

В ведомстве также заявили, что произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на армянской территории. По факту случившегося правоохранительные органы НКР возбудили уголовное дело и начали проводить следственные действия.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в Нагорном Карабахе было совершено нападение на азербайджанского военного. По данным ведомства, «лицо армянского происхождения» попыталось завладеть оружием военнослужащего, в результате чего последний был вынужден нейтрализовать нападавшего.