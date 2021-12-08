Психические расстройства оказались опасными при COVID-19

Ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например с шизофренией, в пять раз чаще умирают от коронавируса SARS-CoV-2 и в три раза чаще попадают в больницу из-за COVID-19. Об этом сообщается в журнале Molecular Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные исследований 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психотическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством. В общей сложности, 16 282 человека дали положительный результат тестов на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.

Оказалось, что для людей с психотическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний. Риск смерти от COVID-19 был на 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и на 1,99 выше у людей с депрессивным расстройством. Среди людей с COVID-19 и с психотическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8 и 37,3 процента соответственно по сравнению с 16,6 процента среди людей без тяжелых психических заболеваний.

Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами — 52,6 процента — скончались по сравнению с 37,5 процента среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.