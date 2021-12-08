Российский вирусолог назвал симптомы COVID-19 при омикрон-штамме

Вирусолог Нетесов: першение в горле и выделения из носа могут являться симптомами омикрона

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов назвал основные симптомы коронавируса при омикрон-штамме. Его слова приводит «Комсомольская правда».

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Нетесов отметил, что сильная усталость, ломота в теле и головная боль характерны для COVID-19 при дельта-штамме, а вот першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание могут являться симптомами нового штамма омикрон.

Российский вирусолог отметил, что информация о южноафриканском штамме пока противоречивая. Инфекция более мягкая, однако встречаются случаи заражения привитых людей. Нетесов считает, что вакцина работает против омикрон-штамма, осталось понять, насколько она эффективна.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал, что новый штамм коронавируса омикрон может способствовать формированию коллективного иммунитета в России. По его словам, вирус может мутировать в безопасный для человека вариант. Вирусолог привел в пример живую вакцину желтой лихорадки. Она была разработана много десятилетий назад из активного и очень опасного вируса, который вызывает геморрагическую лихорадку.