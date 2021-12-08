Глава «Вектора» рассказал о симптомах омикрона фразой «рога не вырастают»

Симптомы омикрон-штамма принципиально ничем не отличаются от стандартной коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, его слова передает РИА Новости.

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«Принципиально омикрон ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», — сказал специалист.

По его словам, симптомы омикрона такие же, как и при другой респираторной вирусной инфекции: температура, кашель и головная боль. Семенов также подчеркнул, что, по некоторым данным, люди переносят этот штамм легче, однако нужно еще посмотреть, как на заражение этим вариантом будут реагировать пожилые.

Ранее вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов назвал основные симптомы коронавируса при омикрон-штамме. По его мнению, ими являются першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание.