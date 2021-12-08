«Яндекс» представил новую «Станцию»

Компания «Яндекс» представила второе поколение своей самой первой умной колонки «Станция». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Обновленная «Яндекс.Станция» отличается от оригинальной наличием более продвинутых динамиков общей мощностью 30 ватт и особой акустической решеткой. Последняя имеет апериодическую структуру и меньше искажает проходящий через нее звук. Также в устройство добавили поддержку технологии room correction, благодаря которой «Станция» компенсирует акустические эффекты помещения.

Девайс сохранил прямоугольную форму, однако на верхней панели вместо физического кольца для регулировки звука разместили светящуюся панель, которая реагирует на действия пользователя и колонки. Устройство получило поддержку протокола умного дома Zigbee, который используют многие производители домашних устройств.

«Станцию» можно объединить в стереопару с любой другой колонкой от «Яндекса». «Мы решили сделать акцент на звуке, дизайне и умном доме, так что "Алиса" будет жить в идеальных условиях», — отметил руководитель умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

Новая «Станция» будет доступна в цветах антрацит, кобальт, песочный и медный. Колонка поступит в продажу в первой половине 2022 года, ее стоимость не уточняется.

В начале декабря направление умных устройств Сбера выпустило умную колонку SberBox Time. Устройство является колонкой с возможностью подключения к телевизору и имеет функцию часов с возможностью кастомизации. SberBox Time оценили в 7990 рублей.