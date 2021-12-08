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На улицах Тулы появятся таблички с Героями Советского Союза

В Туле появятся памятные таблички с информацией о подвигах Героев Советского Союза

Фото: официальный портал Администрации города Тулы

К 80-летию обороны Тулы на фасадах домов появятся памятные таблички с Героями Советского Союза. Об этом сообщает новостной портал Myslo.

Так, таблички расскажут о подвигах героев, в честь которых названы городские улицы. На каждой будет размещен QR-код, ведущий на сайт Тульского историко-архитектурного музея.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Никиты Бурлакова, при переходе на сайт можно ознакомиться с подробной информацией о каждом герое — биографией и сведениями о военном подвиге.

«Многие туляки иногда даже не в курсе, чье имя носит улица, на которой они сами живут. Чмутов, Волков, Агеев — половина жителей города вряд ли вспомнят, чем они вообще занимались», — отметил заведующий филиалом Музея обороны Артем Зенов.

Ранее в ноябре археологи нашли в Тульской области клад времен заката Римской империи. Специалисты откопали 140 монет — все они отчеканены в конце IV — начале V веков. Весь клад состоит из монет весом в 1-2 грамма. Это стандартная мелочь, которую чеканили по несколько миллионов штук ежегодно.

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Мария Гейн
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