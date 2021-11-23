Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи

В Тульской области археологи обнаружили клад позднеримских монет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалистов, находка помогла лучше понять связи региона с великими империями. Археологи откопали 140 монет в лесу в десяти километрах от центра Тулы. Все они отчеканены в конце IV — начале V веков. Весь клад состоит из монет весом в 1-2 грамма. Это стандартная мелочь, которую чеканили по несколько миллионов штук ежегодно. Наиболее ценными считались золотые солиды весом 4,5 грамма.

Археологи считают, что монеты могли принести местные жители, нанимавшиеся в армии римлян и византийцев. По мнению ученых, клад относится к началу Великого переселения народов, стартом которого считается переход гуннов через Дон в 375 году.

«Находки монет могут указывать на политические и экономические реалии, которые не сохранились в письменных источниках. Недавний пример — наша догадка об области расселения "боранов", сильного, но малоизвестного племени III века, разграбившего богатый римский Трапезунд в современной Турции. Аномально высокая концентрация отчеканенных там монет в небольшой области между Днепром и Северским Донцом позволила, как мы считаем, найти место жительства этого племени, по-видимому, относящегося к германцам», — рассказал адъюнкт факультета археологии Варшавского университета Кирилл Мызгин.