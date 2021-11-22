В Ингушетии откроют музей под открытым небом

Средневековый башенный комплекс Бишт в Ингушетии откроют для посещений после реконструкции

В Ингушетии средневековый башенный поселок замкового типа Бишт откроют для посещений после реконструкции. Как уточнил в беседе с ТАСС руководитель ассоциации гостевых домов республики Алихан Лолохоев, комплекс решили превратить в музей под открытым небом.

Собеседник агентства указал, что в ходе реставрации специалисты преобразили все постройки, которые входят в башенный комплекс. «Это объект, расположенный на 30 га в горном районе республики, где восстановлено и отреставрировано нами более 80 средневековых построек», — рассказал он, добавив, что всем объектам вернули первозданный вид.

Лолохоев отметил, что работы проводились при участии подрядной организации из Москвы. Средства на реставрацию объектов были выделены предпринимателем Микаилом Гуцериевым, который является потомком ингушского тейпа Бештой. Вернуть первоначальный облик комплексу помогали специалисты Института археологии РАН, Институт агеографии РАН, Центра палеоэтнологических исследований, Рязанской археологической экспедиции и государственного университета, а также археологического центра имени Б.И. Крупнова.

ТАСС указывает, что башенный комплекс Бишт находится близ Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии. Он включает ряд боевых, жилых и полубоевых башен позднего средневековья.

Ранее стало известно, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. По словам мастера по сухой кладке камня Рамзана Султыгова, который займется реставрацией, работы начнутся весной 2022 года.