Российские школьники разработали детские туристические маршруты по Волгограду

Волгоградские школьники приняли участие в проекте «Волгоград без фильтров» и подготовили собственные туристические маршруты для гостей и жителей российского города. Сооснователь проекта Александра Сукиасян в беседе с ТАСС рассказала, что предложения учащихся будут размещены на специальном сайте, который планируется запустить к 2022 году.

Собеседница агентства указала, что проект «Волгоград без фильтров» посвящен детскому туризму. «Ребята сами разработали туристические маршруты, но не те, которые когда-то создали их бабушки, дедушки или туроператоры. Они именно своими глазами смотрят на современный Волгоград, на то, что им здесь нравится, что бы они хотели показать своим сверстникам, которые приезжают в гости», — добавила она.

Агентство отмечает, что проект школьного туризма был разработан педагогами и учениками частной школы Волгограда «Поколение». К созданию маршрутов были привлечены порядка 300 учеников 50 школ. Инициативе оказал поддержку Фонд президентских грантов, который выделил почти 500 тысяч рублей. Еще 530 тысяч рублей на реализацию проекта было направлено из средств школы.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто поделился лучшими маршрутами для зимних путешествий по России. По его мнению, поездки на машине — это свобода выбора пути, которой нет в классических турах. Предлагая свои варианты, Моржаретто указал, что все перечисленные дороги объездил лично.