В Таганроге провели конкурс онлайн-экскурсий

В Таганроге впервые провели конкурс онлайн-экскурсий по местам, которые посвящены основателю города Петру l. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета заксобрания региона по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александра Косачева.

По информации издания, проекты победителей состязания планируют разместить в официальных аккаунтах Законодательного собрания Ростовской области. Отмечается, что видео будут использоваться для продвижения туристического потенциала региона.

Согласно материалу, в конкурсе приняли участие жители города, сотрудники учреждений культуры и образования, а также представители туристических компаний и СМИ. Авторы лучших работ получили дипломы и поощрения от Законодательного собрания.

«Маршрут связан с историей города и вкладом Петра l (...) Мы предложим Министерству экономического развития Ростовской области проработать вопросы, связанные с интеграцией, победителей конкурса в популяризацию маршрутов», — подчеркнул Косачев.

Ранее в октябре в России выбрали лучшего гида страны. Им стала экскурсовод из Твери Любовь Репина. Жюри конкурса выбирало среди 36 претендентов со всей страны. Для участников подготовили сразу несколько испытаний, одно из них — тест из 45 вопросов, на каждый из которых давалось строго по одной минуте.