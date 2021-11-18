В музее-усадьбе Рахманинова запустят виртуальные экскурсии

ТАСС: в 2022 году в музее-усадьбе Сергея Рахманинова запустят онлайн-экскурси

В музее-усадьбе Сергея Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области запустят онлайн-экскурсии в честь 150-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск запланирован на январь 2022 года. Как рассказал руководитель Центра развития современных компетенций детей Мичуринского государственного аграрного университета Роман Чмир, материалы можно будет изучить как с обычного компьютера, так и с помощью шлемов виртуальной реальности.

Экскурсия включит в себя более 70 произведений Рахманинова и панорамы интерьеров усадьбы. Отмечается, что пользователям также станет доступна аудиоэкскурсия.

«Таким образом ей смогут воспользоваться еще и дети с ограниченными возможностями, которые, к примеру, не видят, но могут услышать интересный эмоциональный рассказ экскурсовода», — добавил Чмир.

В последствии материалы намерены использовать на школьных уроках краеведения и истории.

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