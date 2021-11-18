Россиянам назвали лучшие маршруты для путешествий на машине

Автоэксперт Игорь Моржаретто в статье для ТАСС поделился лучшими маршрутами для зимних путешествий по России. По его мнению, поездки на машине — это свобода выбора пути, которой нет в классических турах. Кроме того, автор материала указал, что все перечисленные дороги объездил лично.

Самым возвышенным маршрутом он назвал путь до Карачаево-Черкесии по трассам М-4 «Дон» и Е-50 «Кавказ». Там он порекомендовал посетить Шоанинский храм, построенный в X веке на горе Шоана (высота — 1130 метров). «Говорят, что древние строители-христиане верили, что с горных вершин удобнее разговаривать с Богом», — отметил Моржаретто.

Любителям пеших прогулок эксперт посоветовал поехать в Геленджик. Моржаретто напомнил, что даже зимой здесь редко бывает холоднее плюс 7 градусов, а в городе можно отдохнуть и в холодное время года: прогуляться по набережной, зайти в кафе, посетить канатную дорогу или сафари-парк.

В качестве самого холодного маршрута Моржаретто выбрал Мурманск, а точнее полузаброшенный поселок в области — Териберку, добраться куда можно по трассе М-10 «Россия» (или М-11 «Нева») и Р-21 «Кола». Автор материала уточнил, что туристы часто приезжают сюда, чтобы увидеть северное сияние. Однако явление это непредсказуемое, поэтому лучше остановиться в поселке хотя бы на три дня. «Лучше всего ловить его во время полярной ночи — примерно с конца ноября и до начала февраля. Главные помехи — метель и облачность», — добавил автоэксперт.

Наконец, самым романтичным направлением автор статьи счел Суздаль. По словам Моржаретто, зимой этот город выглядит как сказочная столица маленького королевства. Автоэксперт подчеркнул, что авто понадобится только для того, чтобы доехать до города. В самом Суздале следует перемещаться пешком. В городе можно посетить музеи, монастыри, различные памятники архитектуры, а также взять напрокат санки или ледянку и проехаться с горки.