В Дагестане возродят созданный в 50-х клуб альпинизма

В дагестанском Каспийске в 2022 году возродят работу клуба альпинизма, скалолазания и горного туризма, созданного в 1950 годах на базе завода «Дагдизель». Как сообщает ТАСС, клуб будет готовить горных гидов и спасателей.

Представитель администрации Каспийская сообщил, что сейчас ведется оборудование клуба, с нового года начнутся занятия в секциях. «Мы планируем, что в клубе не только будут развиваться соответствующие виды спорта, но и проводиться подготовка горных гидов и спасателей, которые смогут сопровождать туристов на горных маршрутах не только в Дагестане, но и других регионах Северного Кавказа», — отметил собеседник агентства.

Для клуба выделили помещение в здании управления культуру, спорта и молодежной политики администрации города. Будет также оборудован 10-метровый скалодром рядом со строящимся футбольным полем. Занятие также будут проходить в лесном массиве недалеко от города, где расположена 40-метровая скала «Каменная лаборатория». На ней раньше тренировались члены клуба «Диклос» и альпинисты-любители.

Уже в следующем году ко Дню Победы под эгидой клуба будет организован маршрут к самому высокогорному в Европе селу Куруш, расположенному на высоте 2560 метров, а также восхождение на вершину Ярыдаг.

