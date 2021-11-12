В США нашли останки загадочно пропавшего почти 40 лет назад туриста

В национальном парке США после схода лавины нашли останки пропавшего 40 лет назад туриста

В национальном парке Роки-Маунтин (США) нашли останки туриста из Германии, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти 40 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что смотрители парка Роки-Маунтин обнаружили в районе ущелья Скелетон останки туриста еще в августе 2021 года. Предполагалось, что найденные лыжи, палки, ботинки и другие личные вещи принадлежали пропавшему в 1983 году немецкому альпинисту Руди Модеру (Rudi Moder). Коронерское управление округа Гранд попыталось подтвердить личность мужчины с помощью стоматологической экспертизы, однако не получило достаточных доказательств.

Тем не менее руководство заповедника закрыло дело в ноябре 2021 года и начало процедуру репатриации останков. Также сообщалось, что первоначально следы Модера случайно обнаружил неизвестный турист в районе частого схода лавин неподалеку от ущелья в августе 2020-го. Тогда власти парка не смогли вовремя изучить обстоятельства находки, так как были заняты ликвидацией масштабных пожаров, а позже место было вновь занесено более чем тремя метрами снега.

Как уточняет издание, Руди Модер отправился в одиночный поход в национальный парк Роки-Маунтин 13 февраля 1983 года, запланировав восхождение на несколько перевалов и вершин. Спустя шесть дней его сосед по комнате забеспокоился из-за долгого отсутствия товарища и сообщил о пропаже Модера в чрезвычайную службу.

На следующий день спасатели развернули в регионе поисковую операцию, однако ее постоянно затрудняли обильные снегопады. За четыре дня работы им удалось найти тайник с едой Модера в устье каньона в северо-западном районе парка, а также спальный мешок, снаряжение и другие вещи туриста, которые находились внутри одной из пещер неподалеку.

В поисках участвовали бригады на снегоступах, специально обученные собаки и вертолет. Весной и летом, после схода снега, работы возобновили, но останки альпиниста найти так и не удалось. Турист считался пропавшим без вести 38 лет.

Ранее в августе останки британской туристки, которая пропала в ноябре при загадочных обстоятельствах в Пиренеях, нашли в разных частях местности. По версии следствия, девушка могла погибнуть во время несчастного случая, упав с 30-метрового скалистого выступа. Также криминалисты предположили, что хищные звери могли оттащить череп от тела.