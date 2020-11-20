Российские туристы случайно раскопали человеческий скелет

Российские туристы, отдыхавшие возле станицы Чепигинской на Кубани, случайно выкопали скелет человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

10 ноября компания отдыхающих отправилась на пикник к Лебяжьему лиману. Люди искали дрова для костра, и один из них вдруг наткнулся на странный предмет, торчащий из-под земли. Раскопав находку, туристы увидели человеческий скелет с остатками одежды.

На место сразу вызвали сотрудников полиции, которые изъяли кости и направили их на судебно-медицинскую экспертизу. По мнению специалистов, скелет мог пролежать в земле около 15 лет.

Ранее сообщалось, что российский первоклассник обнаружил останки ихтиозавра во время прогулки с друзьями. Находка была сделана в Приморском крае.