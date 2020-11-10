В Австрии нашли останки самых древних близнецов

В Австрии нашли останки двух младенцев, возраст которых оценивается в 30 тысяч лет. Таким образом, по данным ученых, найденные скелеты стали самым древним свидетельством существования близнецов. Об этом сообщается в журнале Nature.

Эксперты проанализировали останки и выяснили, что оба мальчика имели общий геном. При этом один ребенок умер в возрасте шести-семи недель, а другой — 13-14 недель. Тела были погребены согласно обрядам живших на той территории племен. Так, мальчики были погружены в красную охру, а их головы были обращены на восток. Кроме того, вокруг таза младшего ребенка были обернуты бусы из слоновой кости, а тело второго малыша было украшено ожерельем из моллюсков.

При этом могила детей не была засыпана. Вместо этого ее накрыли лопаткой мамонта, которая по размеру точно соответствовала вырытой яме. Рядом также была обнаружена могила с еще одним ребенком, тело которого принадлежало двоюродному брату близнецов.

Ранее сообщалось, что ученые восстановили лицо древнеегипетского мальчика по его портрету, помещенному на крышке саркофага. При анализе картины исследователи отметили, что ребенок был изображен куда старше, чем он был на самом деле. По их оценкам, мальчик умер в возрасте трех-четырех лет.