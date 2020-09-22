Ученые восстановили лицо древнеегипетского мальчика по его портрету

Ученые решили восстановить лицо древнеегипетского мальчика, который был мумифицирован и захоронен между 50 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Полученное изображение они сравнили с портретом, прибитым к крышке его гробницы, чтобы установить соответствие, пишет Daily Mail.

Сходство оказалось высоким. Однако исследователи отметили, что на изображении ребенок выглядит гораздо старше, чем он был на самом деле — мумия принадлежит мальчику трех или четырех лет. Кроме того, нос и губы малыша на портрете были уже, чем показала составленная 3D-модель.

Мумию нашли в 1880 году на кладбище рядом с пирамидой Хавара. Ученые определили, что ребенок умер от пневмонии — в мумии была найдена конденсированная легочная ткань. При этом его портрет был сделать незадолго до смерти или после нее.

Отмечается, что класть портрет поверх забальзамированного лица мумии — нормальная практика в поздние века Древнего Египта. Этот обычай египтяне позаимствовали у римлян. При этом конечности также обматывали бинтами согласно традиционному погребальному ритуалу.