Ученые раскрыли секрет покрытия гробниц древнеегипетских мумий

Ученые Британского музея раскрыли состав вещества, которым в Древнем Египте покрывали гробы мумий. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты взяли для исследования 100 образцов черного затвердевшего материала, наслаиваемого на деревянные саркофаги между 1300 и 750 годами до нашей эры. Выяснилось, что липкое покрытие было сделано из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и твердой сырой нефти. По словам ученых, возможно, в составе были и другие компоненты, которые в связи с давностью уже невозможно определить.

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Сотрудник отдела научных исследований Британского музея, доктор наук Кейт Фулчер (Kate Fulcher) рассказала также причину, по которой мумии могли покрывать именно черным веществом. Исследователь объяснила, что это связано с богом возрождения Осирисом.

«Осириса часто изображают с черной кожей и под видом мумифицированного тела в погребальных текстах. Следовательно, можно утверждать, что практика нанесения такого покрытия на гробы связывает их с регенерацией», — сказала Фулчер.

Исследователь также отметила, что подобное вещество обнаружено в основном на гробницах социальных элит, что свидетельствует о малой доступности материала.

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