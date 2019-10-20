Десятки найденных в древнеегипетской гробнице мумий сняли на видео

Опубликовано видео первой крупной находки египетских археологов с 30 нетронутыми мумиями в саркофагах. Видеозапись была выложена RT.

Открытие совершили на территории некрополя Аль-Асасиф, который расположен на восточном берегу Нила в городе Луксор. Находку называют одной из крупнейших с конца XIX века. Отмечается, что ранее все важные открытия в Египте принадлежали иностранным ученым.

По оценкам историков, саркофаги принадлежат семьям верховных жрецов, которые жили в 945-720 годах до нашей эры. Тогда в Египте правила 22-я династия фараонов.

Ранее Министерство по делам древностей Египта утверждало, что обнаружило 20 саркофагов в некрополе Аль-Асасиф, и предположило, что в них находятся мумии.

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