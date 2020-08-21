Раскрыто загадочное содержимое египетских мумий

Три мумифицированных животных из Древнего Египта — змея, птица и кошка — были проанализированы исследователями с помощью трехмерного сканирования с высоким разрешением. Исследователям удалось детально раскрыть загадочное содержимое внутри мумий и определить вероятные причины их гибели. Об этом сообщается Scientific Reports.

Мумии возрастом более двух тысяч лет принадлежали коллекции Египетского центра Университета в Суонси (Великобритании). В ходе предыдущих исследований ученые определили, каким животным принадлежали останки, однако теперь были получены трехмерные изображения с разрешением в 100 раз большим, чем при медицинской томографии. Это позволяет проанализировать останки вплоть до мельчайших костей и зубов.

Ученые определили, что одна из мумий принадлежала котенку младше пяти месяцев, который, скорее всего, был задушен. Птица похожа на евразийскую пустельгу, а змея является молодой египетской коброй (Naja haje). Следы поражения почек указывают на то, что змея в течение всей жизни страдала от обезвоживания. Она служила жертвой богам и была забита до смерти, на что указывают переломанные кости.

Древние египтяне мумифицировали животных, включая кошек, ибисов, ястребов, змей, крокодилов и собак. Иногда их хоронили вместе с хозяином или в качестве пропитания для загробной жизни. Однако чаще всего их приносили в жертву, после чего останки бальзамировали жрецы. Считается, что таким образом было создано около 70 миллионов мумий животных.