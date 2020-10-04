В российском регионе нашли древнюю братскую могилу с обезглавленными телами

В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой насчитывает порядка 5000 лет. Все тела были обезглавлены перед захоронением, пишет The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академика РАН Вячеслава Молодина.

Отмечается, что могила была двухъярусной — на верхнем ярусе были погребены три человека, а на нижнем — два. Тела лежали валетом, у них были срезаны головы. По словам Молодина, такой ритуал погребения типичен для Одиновской культуры, представителями которой были пастухи и скотоводы. «Культ головы или черепа, который был явно у этого населения. Изучено большое количество одиновских захоронений, около 300. У них иногда встречается погребение без голов», — пояснил ученый.

Семейная пара, обнаруженная в могиле, была похоронена в коконе из бересты, который подожгли перед погребением. На плече женщины также нашли глиняную статуэтку в маске из позвонков лошади, изображающей морду медведя. В «животе» статуэтки было проделано отверстие, в котором лежала медная пластина и некое органическое вещество. Его происхождение ученым предстоит выяснить с помощью химического анализа. Наличие в могиле статуэтки говорит о том, что похороненная женщина была необычного происхождения.