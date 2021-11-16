В Северной Осетии захотели создать центр активного туризма рядом с некрополем

Рядом с некрополем «Город мертвых» в Северной Осетии захотели создать центр туризма

В Пригородном районе Северной Осетии захотели создать центр активного туризма. Предполагается, что его откроют в Даргавской котловине, в которой расположено селение Даргавс и некрополь «Город мертвых». Об этом рассказал председатель регионального комитета по туризму Заурбек Кодзаев, передает ТАСС во вторник, 16 ноября.

«Даргавская котловина сегодня рассматривается как территория для развития конных прогулок, джиппинга, парапланеризма. В ближайшие годы она имеет перспективы стать одним из центров активного туризма», — уточнил он.

Кроме того, в Даргавсе планируется открыть визит-центр, где туристы смогут получить всю информацию о возможностях отдыха, а также выбрать или скорректировать маршрут по региону.

«Недалеко от селения, кстати, начинается тропа, по которой туристы совершают восхождение на гору Казбек... Для альпинистов считается престижным подняться на пик Казбека именно с нашей, российской, стороны», — добавил чиновник.

Некрополь «Город мертвых», датирующийся XIV-XVIII веками и располагающийся в Пригородном районе Северной Осетии, является историко-архитектурным памятником и охраняется государством. Всего на его территории находятся 95 фамильных склепов, в каждом из которых захоронено несколько поколений осетин.