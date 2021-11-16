Древние склепы осетинского некрополя защитят от вандалов

В Северной Осетии древние склепы средневекового некрополя в селении Даргавс закроют деревянными ставнями, чтобы защитить их от вандалов. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на председателя республиканского комитета по туризму Заурбека Кодзаева.

По его словам, раньше на каменных склепах уже были установлены ставни, однако в 1970-х годах их сняли для проведения исследований и на место не вернули. «Сейчас принято решение восстановить эти ставни, они будут деревянными, надежно закрывающими склепы», — рассказал Кодзаев.

Он отметил, что таким образом туристы не смогут пробираться в древние сооружения и совершать акты вандализма, которые фиксировались в Даргавсе последние два года.

Некрополь «Город мертвых», датирующийся XIV-XVIII веками и располагающийся в Пригородном районе Северной Осетии, является историко-архитектурным памятником и охраняется государством. Всего на его территории находятся 95 фамильных склепов, в каждом из которых захоронено несколько поколений осетин.