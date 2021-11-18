В Великом Новгороде захотели создать исторический комплекс

Интерактивный исторический комплекс «Рюрик-парк» захотели построить в центре Великого Новгорода. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Новгородской области, площадь объекта, который планируют создать по модели поселения IX века, составит более пяти тысяч квадратных метров.

К созданию концепции будущего комплекса были привлечены историки и археологи. Объект собираются разместить в районе Троицкого раскопа, на берегу реки. В пресс-службе отметили, что в настоящий момент проект обсуждают и согласовывают со специалистами.

Указывается, что в целях развития туризма власти региона также построят два отеля в городе Старая Русса и деревне Глебово.

Ранее сообщалось, что на горном курорте «Роза Хутор» появились электромобили — экологически чистый транспорт, который обеспечит движение вдоль Роза Долины до этнопарка «Моя Россия». На данный момент по курорту курсируют четыре восьмиместных электрокара и два гольф-кара. Машины будут ходить круглогодично.