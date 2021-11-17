Каймановые крокодилы впервые отложили яйца в Ялтинском крокодиляриуме

В Ялтинском крокодиляриуме в Крыму впервые отложили яйца каймановые крокодилы. Видео с крокодилами публикует Telegram-канал «СМОТРИ».
«В Ялтинском крокодиляриуме каймановые крокодилы родили целую гору яиц. Радостная новость для всех», — сказал директор организации Виктор Жиленко.
Он подчеркнул, что такое явление наблюдается достаточно редко.
Ранее в национальном парке «Таганай» в Челябинской области фотоловушка запечатлела тренировку рысенка. Мать вывела его в лес, чтобы обучить котенка охотиться до начала брачного периода.