В Екатеринбургском зоопарке устроят день тыковки для животных

Сотрудники Екатеринбургского зоопарка решили устроить день тыковки для животных в честь Хэллоуина. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ural Mash.

Сообщается, что подобный праздник организовывают для животных на протяжении многих лет. Работники выдают птицам и грызунам семечки и мякоть, а крупным особям, таким как бегемоты, медведи — целые тыквы.

Помимо этого, во время мероприятия в зоопарке проходит мастер-класс. Отмечается, что участников праздника учат делать различные фигуры из тыквы.

В июле барнаульский зоопарк впервые показал прогулку двух рысят с их родителями. На ролике видно, как один рысенок играет в пеньке, а другой — сидит в тени вольера. Позже детеныш подходит к маме, и в кадре появляются все четыре представителя вида.