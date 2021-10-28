Тренировка рысенка на Южном Урале попала на видео

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области фотоловушка запечатлела тренировку рысенка. Мать вывела его в лес, чтобы обучить котенка охотиться до начала брачного периода. Видео пресс-служба нацпарка опубликовала в Instagram.

На кадрах ролика видно, как взрослая рысь исследует солончаки на предмет следов других животных. Малыш старательно повторяет за матерью движения, обнюхивая и рассматривая камни.

«Скорее всего, эта экскурсия, что называется для общего развития, ведь лоси как добыча рыси не по зубам. Основа рациона этих хищников — зайцы, а также тетеревиные и мелкие грызуны», — уточнили в пресс-службе «Таганая». Там также добавили, что учиться рысенку предстоит до весны, в марте у этих животных начинается брачный сезон.

В июле барнаульский зоопарк впервые показал прогулку двух рысят с их родителями. На ролике видно, как один рысенок играет в пеньке, а другой — сидит в тени вольера. Позже детеныш подходит к маме, и в кадре появляются все четыре представителя вида.