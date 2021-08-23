Мэр Омска взяла под опеку рысь Кузю

Мэр Омска Оксана Фадина и ее приемная дочь Ева побывали в на праздновании 35-летия Большереченского зоопарка, где взяли под опеку рысь Кузю. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

На мероприятии проходили мастер-классы, игры и кормление животных. Мэр привезла рыси две куриные тушки и приготовила вместе с сотрудниками зоопарка праздничный обед, которым накормили Кузю.

«Вы знаете, что я родилась и выросла в Большеречье. И, конечно, в зоопарке бывала не один раз — и в детстве, и сейчас привожу сюда своих друзей. Очень рада, что к 35-летию в зоопарке построили новые вольеры для тигров, капитально отремонтировали летние вольеры для обезьян, идет ремонт вольеров копытных, обновлена кормокухня. На территории зоопарка появилось большое кафе и детская площадка», — рассказала Фадина.

Она напомнила, что зоопарк создавался усилиями предприятий района. До сих пор каждый желающий может взять под опекунство любого зверя. Мэр пояснила, что выбрала рысь, так как считает их близкими себе по духу животными. Она добавила, что рыси — храбрые, гордые, сильные и независимые хищники.