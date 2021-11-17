В сочинских горах запустили экологически чистый транспорт

На горном курорте «Роза Хутор» появились электромобили — экологически чистый транспорт, который обеспечит движение вдоль Роза Долины до этнопарка «Моя Россия». Об этом сообщает KP.RU.

«Такой подход к организации логистики на территории горных курортов можно встретить, например, в Швейцарии. Для организации трансферов на "Роза Хутор" используются современные электромобили на специальных литиевых аккумуляторах, срок службы которых составляет более 20 лет», — рассказал организатор перевозок, руководитель компании «Святэко» Сергей Шашков.

На данный момент по курорту курсируют четыре восьмиместных электрокара и два гольф-кара. Машины будут ходить круглогодично. Внутри они оборудованы креплением для лыж и сноубордов. Шашков отметил, что благодаря электрокарам туристам больше не придется возвращаться к машине или гостинице в тяжелых ботинках после спуска на подъемнике.

Кроме того, электрокары будут задействованы в экскурсии по курорту «Роза Хутор». В будущем году организаторы планируют расширить программу и ввести в эксплуатацию больше электроавтомобилей. Так, новый маршрут хотят продолжить от Горной Олимпийской деревни до Роза Вейк парка на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

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