В Сочи начали украшать отели к Новому году

Дизайнеры приступили к украшению отелей и торговых центров в Сочи к Новому году

Отели и санатории Сочи начали подготовку к встрече Нового года — холлы гостиниц украшают елками и праздничным декором. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Отмечается, что дизайнеры уже приступили к украшению торговых центров и здравниц курортного города. Например, в санатории «Октябрьский» планируется разместить более 200 икебан и искусственных елок в номерах, холлах и зонах отдыха.

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