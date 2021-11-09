В Сочи туристам предложат интерактивные экскурсии по новой винодельне

На курорте «Роза Хутор» в Сочи открылась новая винодельня — филиал фермерской усадьбы «Семигорье». Об этом сообщает «Интерфакс».

Туристам подробно расскажут о процессе изготовления кубанского вина: от дробления винограда, закладывания его в чан и фильтрации до открытия бочек и розлива. Также посетителям предложат интерактивные экскурсии по винодельне, тематические мастер-классы и дегустации.

По словам главы «Семигорья» Геннадия Опарина, в винодельне установлены 24 дубовые бочки, в которых вино выдерживается до полутора лет. «Именно в них проходят процессы микрооксидации, благодаря чему вино доходит до полной, сливочной зрелости», — отметил он.

Ранее в октябре на юбилейном десятом Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо выбрали лучшее игристое вино. Так, лучшим ликерным, крепленым вином признали массандровское «Мускат белый красного камня». Также в список вошли «Мускат белый Ливадия» 2013 и «Кокур десертный Сурож» 2018.