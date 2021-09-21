Две российские винодельни вошли в рейтинг лучших в мире

Две российские винодельни вошли в рейтинг 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, 23 и 20 места в списке заняли «Долина Лефкадия» и «Имение Сикоры». Лидером рейтинга стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины. Второе место досталось испанской Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третье — французской Chateau Margauх.

Кроме того, российские производители вина попали и в шорт-лист конкурса. В 100 лучших хозяйств вошла винодельня «Виноградники Гай-Кодзора» в Краснодарском крае.

В июле аналитики спрогнозировали, что к следующему году оптовые цены на вино могут подскочить на 15-20 процентов. Сами виноделы считают, что в рознице цены вырастут на 10 процентов. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович пояснил, что 5-6 процентов даст инфляция, а еще 5 процентов могут прибавиться к конечной цене на фоне подорожания винограда.