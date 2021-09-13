Российское вино вошло в топ-100 престижной премии

Российская винодельня Гай-Кодзор попала в топ-100 престижной премии World’s Best Vineyards, оказавшись на 80-м месте. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов.

В рейтинг вошли винодельни, которые предоставляют качественные туры по виноградникам и производству, дегустации, кухню, отличаются высоким уровнем обслуживания, особой атмосферой и доступностью. В рейтинг 2021 года также попали винодельни Калифорнии, Италии, Франции, Болгарии, Канады, Грузии, Греции, Венгрии и Индии.

Российская винодельня Гай-Кодзор расположена в одноименном селе Краснодарского края недалеко от Анапы. Она имеет собственные виноградники на 87 гектарах и магазин на территории.

В июле аналитики спрогнозировали, что к следующему году оптовые цены на вино могут подскочить на 15-20 процентов. Сами виноделы считают, что в рознице цены вырастут на 10 процентов. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович пояснил, что 5-6 процентов даст инфляция, а еще 5 процентов могут прибавиться к конечной цене на фоне подорожания винограда.