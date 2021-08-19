Крупный производитель российского вина заявил об огромном ущербе

Компания «Фанагория», один из крупнейших в России производителей вина, столкнулась с огромным уроном для своих виноградников. Причиной стала непогода в Краснодарском крае, говорится в заявлении самого предприятия.

За первую половину августа в районе, где собирается урожай, выпала почти годовая норма осадков. Основной удар пришелся на 13-14 августа, уточнили в «Фанагории». «Пострадали практически все наши виноградники: на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Супсеха. Вода смыла плодородный слой грунта на многих участках в низины. Шквалистым ветром повалило шпалеру. Воды очень много, сельскохозяйственную технику пока нельзя задействовать, она не пройдет», — сказал главный агроном «Фанагории-Агро» Николай Мороз.

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Прогнозов по объемам и качеству урожая в компании пока давать не рискуют, однако «уже понятно, что ущерб нанесен очень большой». После дождя виноград начал лопаться, из-за чего ягоды могут стать «мишенью для грибков и других болезнетворных микроорганизмов», объяснили в «Фанагории».

Российские аграрии в районах, которые столкнулись с экстремальными погодными условиями, с начала года уже заявили об ущербе в 19 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Национального союза агростраховщиков (НСА). В регионах, где на фоне природных бедствий был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за потерь в сельском хозяйстве, было застраховано более полутора миллионов гектаров посевов.